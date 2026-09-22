Атака БПЛА ВСУ на регионы России 22 сентября: последние новости, сколько дронов сбито

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской областей.

Также несколько беспилотных аппаратов, согласно сообщению Минобороны, были перехвачены над Ульяновской областью и Республикой Крым.

Все 297 аппаратов, о которых отчиталось военное ведомство, относятся к самолетному типу.

Другие подробности ночной атаки, в том числе информация о последствиях падения беспилотников или возможном ущербе на земле, в сообщении Минобороны не приводятся.