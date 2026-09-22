Как отметить осеннее равноденствие сегодня: от «Капусток» на даче до уютного вечера с гостями 23 сентября

Осеннее равноденствие — это день, когда осень вступает в свои права окончательно. Об этом редакции VSE42.Ru рассказала Полина Абрамова, кандидат культурологии, доцент кафедры музейного дела КемГИК. Традиции празднования дня постепенно потеряли актуальность, но у современных россиян появились новые тренды.

Совсем немного остается до Покрова, который в народе считался началом зимнего цикла. Это день, когда урожай уже собран и его нужно заготовить на зиму.

«Сегодня у нас очень многие любят дачи, опять эта традиция дач возвращается в нашу культуру, и можно собраться, возможно всем вместе со своими „коллегами по даче“, и заняться заготовкой урожая, устроить так называемые помочи, ну и спраздновать такие условные Капустки», — советует эксперт.

Если дачи нет, можно просто позвать гостей в городскую квартиру и угостить их дарами осени, отметила эксперт. Главное — собраться холодным пасмурным вечером и вспомнить какие-то забытые традиции.

«Просто собраться холодным пасмурным осенним вечером и вспомнить какие-то забытые традиции», — предлагает эксперт.

День осеннего равноденствия, хоть и не сохранился как общенародный праздник, имеет сразу несколько смыслов. Для одних это просто астрономическая точка, после которой ночь начинает побеждать день. Для других — дата, связанная с Рождеством Пресвятой Богородицы, сбором урожая и благодарностью.

Есть и связанные с этим днем приметы — в открытых источниках нашлись некоторые из них. Так, если в этот день ясно и солнечно, зима ожидается мягкой. А если на рябине много ягод — это предвещает дожди, а затем и холодную зиму. Нельзя в этот день приступать к новым делам — считается, что это может принести несчастье.

Осеннее равноденствие, хоть и не сохранилось повсеместным праздником, может стать просто поводом провести теплый день холодной осенью — собраться с близкими, угоститься тем, что выросло на даче, и лишний раз вспомнить, что традиции живы, пока мы их помним.

Ранее сообщалось, что стало известно точное время осеннего равноденствия.