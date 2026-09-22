День и ночь сойдутся: стало известно точное время осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. В этот момент Солнце в своем видимом годичном движении пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное, пишет Известия.

Равноденствие считается началом астрономической осени в Северном полушарии и весны — в Южном. Дата события может приходиться на 22 или 23 сентября. Это связано с тем, что продолжительность обращения Земли вокруг Солнца не совпадает с целым числом календарных суток.

В день равноденствия продолжительность дня и ночи практически одинакова. Однако ровно по 12 часов они обычно не длятся. На продолжительность светового дня влияют преломление солнечного света в атмосфере и особенности астрономического определения восхода и заката.

После равноденствия в Северном полушарии световой день постепенно сокращается, а ночь становится длиннее. Этот процесс продолжается до зимнего солнцестояния. В Южном полушарии, напротив, дни начинают увеличиваться.

Само равноденствие невозможно заметить невооруженным глазом: движение Солнца по небу визуально почти не отличается от соседних дней. Из космоса в этот момент можно наблюдать, как линия, разделяющая освещенную и темную части Земли, проходит через полюса.

Астрономическое событие не оказывает непосредственного влияния на процессы на Солнце, здоровье или настроение людей. По словам астрофизика Сергея Чумакова, приписываемые равноденствию подобные эффекты относятся к области эзотерических представлений.

На Руси само равноденствие не было отдельным праздником. По времени оно находилось рядом с Осенинами — периодом, связанным с окончанием полевых работ и сбором урожая. В разных регионах устраивали общие трапезы, пекли хлеб и пироги из нового зерна, ходили в гости и делились продуктами с соседями и нуждающимися.

Осенины также пересекались по времени с Рождеством Богородицы, которое отмечается 21 сентября. По словам религиоведа Никиты Павлова, в народной культуре хозяйственные и христианские традиции постепенно сосуществовали, формируя общий календарь обычаев.

Осенний период в славянской традиции был связан и с памятью об умерших. После завершения сельскохозяйственных работ проводились поминальные обряды, а в разных регионах существовали осенние поминальные дни. При этом исследователи отмечают различия между дохристианскими представлениями о предках и православной традицией молитвы за умерших.

Похожие сезонные обычаи существовали и в других культурах. Например, в Японии периоды равноденствия связаны с Хиганом — временем посещения могил родственников и почитания предков. В Китае осеннее равноденствие относится к 24 сезонам традиционного календаря и исторически связывалось с сельскохозяйственным циклом и обрядами урожая.

Таким образом, равноденствие остается прежде всего астрономической границей сезона, тогда как связанные с ним народные традиции в разных культурах формировались вокруг урожая, смены природного цикла и семейной памяти.