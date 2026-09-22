Осеннее равноденствие и Рождество Богородицы: как в народной традиции слились астрономия и вера

Как уточнила специалист, по старому стилю праздник приходился на 8 сентября. Однако после перехода на новый календарь дата сместилась на 14 дней вперед. Если заглянуть в народный календарь и посмотреть, как в сознании людей закрепились образы святых, становится заметно: Богородицу глубоко чтили именно девушки и женщины.

Этнографы обращают внимание, что особое значение этот праздник имел для замужних женщин и лекарок. В этот день представительницы прекрасного пола — и юные, и взрослые — искали покровительства у Матушки Богородицы. У нее просили защиты от недугов и произносили особые заговоры.

Что касается научного взгляда, осеннее равноденствие знаменует астрономическое начало осени. В этот момент продолжительность дня и ночи уравнивается. В 2026 году событие наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. После этого светлое время суток в Северном полушарии начнет быстро убывать, а в Южном — напротив, прибавляться.

«Если мы обратимся к этнографической литературе, то мы не встретим во многих трудах вообще в принципе какого-то особого описания этого праздника. Или будет это отмечаться как день, когда совершались определенные обряды, но не слишком широко», — объяснила в беседе с VSE42.Ru Полина Абрамова.

Ранее сообщалось, что как в России праздновали Капустки в день осеннего равноденствия.