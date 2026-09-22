Температуры нет, а горло режет: врачи раскрыли причину странного ОРВИ

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ во второй половине сентября может сопровождаться выраженной болью в горле, слабостью и ломотой без повышения температуры. По словам специалистов, такие симптомы могут быть связаны с распространенными респираторными вирусами, включая риновирусы и коронавирусы группы FLiRT, пишут Известия.

Молекулярный биолог Арина Холькина отметила, что отсутствие жара не обязательно говорит об отсутствии иммунного ответа. Организм может быстро распознать возбудителя благодаря ранее сформированной иммунной памяти и ограничить инфекцию верхними дыхательными путями.

При этом местная воспалительная реакция слизистых способна вызывать сильную боль в горле и выраженную слабость. Поэтому человек может чувствовать себя разбитым даже при нормальной температуре тела.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов также отметил, что многие респираторные инфекции способны протекать без повышения температуры. Такое течение возможно, если инфекционный процесс остается преимущественно в области носа и горла либо у человека уже есть иммунитет к похожему возбудителю.

Специалист подчеркнул, что отсутствие температуры само по себе не позволяет судить о тяжести заболевания. При этом поводом для обращения за медицинской помощью могут быть одышка, затрудненное дыхание, сильная слабость или боль в груди.

По словам Ризванова, убедительных данных о появлении в России нового респираторного вируса на данный момент нет. Текущий рост заболеваемости специалисты связывают с сезонным распространением известных возбудителей.