Деменция наступает чаще: Онищенко объяснил, почему россияне столкнулись с ней

Рост числа россиян, сталкивающихся с деменцией у себя или родственников, связан в том числе с увеличением продолжительности жизни и улучшением диагностики. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что 24% россиян имеют или имели родственников с диагностированной деменцией. При этом число людей, знакомых с симптомами этого состояния, увеличивается из года в год.

По словам Онищенко, одна из причин такой динамики заключается в том, что заболевания стали лучше выявлять. Кроме того, увеличение средней продолжительности жизни приводит к тому, что люди чаще достигают возраста, когда могут проявляться возрастные изменения различных систем организма, в том числе когнитивных функций.

Академик отметил, что на состояние когнитивного здоровья могут влиять накопившиеся сосудистые, кардиологические и эндокринные нарушения. Он призвал не поддаваться панике, но уделять внимание профилактике и состоянию здоровья.