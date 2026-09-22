В Якутске начался новый виток заболеваемости: цифры выросли в разы

В Якутске за неделю зарегистрировали 5 495 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей и превысил недельный эпидемиологический порог на 64%. Об этом сообщили в окружной администрации города, пишет ТАСС.

Наиболее заметная динамика зафиксирована среди детей и подростков от 7 до 14 лет. В этой возрастной группе число заболевших увеличилось в 3,7 раза.

Среди детей от 3 до 6 лет показатель вырос в 2,2 раза. Среди жителей в возрасте от 15 лет и старше заболеваемость увеличилась также в 2,2 раза.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в школах и детских садах Якутска начали вводить карантинные меры.

Параллельно в городе продолжается вакцинация против гриппа. За неделю прививку получили более 15 тыс. человек.