Ссылка вместо оплаты: россиян предупредили о новой схеме мошенников с долгами за ЖКХ

Жителей Гурьевска и других территорий предупредили о новой уловке телефонных и интернет-мошенников. Об этом рассказал глава Гурьевска Станислав Черданцев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам спикера, злоумышленники стали рассылать россиянам сообщения, в которых утверждается, будто у получателя накопился долг за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы придать посланию убедительность, к тексту прикрепляют ссылку — якобы для быстрой оплаты задолженности.

Однако расчет мошенников строится на другом. Перейдя по такой ссылке и внеся деньги, человек не погашает никакой долг. Средства уходят напрямую аферистам, а задолженность, если она действительно есть, остается неоплаченной. Более того, сама ссылка может вести на поддельный сайт, созданный для сбора данных банковских карт.

В связи с этим граждан просят не оплачивать подобные «долги» по ссылкам из СМС или мессенджеров. Надежный способ проверить задолженность — зайти в личный кабинет управляющей организации, поставщика услуги или воспользоваться другим официальным сервисом. Только так можно убедиться, что платеж уйдет по назначению, а не в руки мошенников.

«Берегите свои персональные данные и будьте бдительны!» — добавил Черданцев.

Ранее сообщалось, что вода ниже 40 градусов должна оплачиваться как холодная.