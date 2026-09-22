Дроны идут на Самарскую область: что известно об атаке утром 22 сентября
Крупная атака дронов идет на Самарскую область утром 22 сентября
Утром 22 сентября силы противовоздушной обороны отражают крупную атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».
Глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности и следовать официальным рекомендациям.
По данным российских военных, накануне над регионами России были уничтожены 45 беспилотников самолетного типа. Еще 244 беспилотных аппарата, по информации Минобороны РФ, были перехвачены и уничтожены в ночь на 21 сентября.
Ранее сообщалось и об атаке беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили более 1,6 тыс. ударных дронов, из которых около 450 были уничтожены на подлете к городу.