Дроны идут на Самарскую область: что известно об атаке утром 22 сентября

Утром 22 сентября силы противовоздушной обороны отражают крупную атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

Глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности и следовать официальным рекомендациям.

По данным российских военных, накануне над регионами России были уничтожены 45 беспилотников самолетного типа. Еще 244 беспилотных аппарата, по информации Минобороны РФ, были перехвачены и уничтожены в ночь на 21 сентября.

Ранее сообщалось и об атаке беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили более 1,6 тыс. ударных дронов, из которых около 450 были уничтожены на подлете к городу.