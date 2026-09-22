Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 22 сентября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 23 и 24 сентября, на большей части региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +16-19 градусов, ночью — +10-16. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.