Экстренное торможение не помогло: поезд столкнулся с квадроциклом на ж/д путях в Кузбассе

В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие на железной дороге. Грузовой поезд врезался в квадроцикл, который не смог преодолеть рельсы. Информацию предоставила транспортная полиция Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, владелец квадроцикла направил транспорт туда, где оборудованного переезда не имеется. Преодолеть препятствие не удалось — машина застряла прямо на путях. Машинист грузового состава задействовал экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком малым, и столкновения избежать не получилось. Никто из людей не пострадал.

По данным издания, в отношении водителя сотрудники составили два административных протокола. Первый касается нарушения правил пересечения железнодорожных путей. Второй связан с управлением транспортом при отсутствии водительских прав. По последнему пункту предусмотрено наказание вплоть до лишения права управления на срок до шести месяцев. Сам квадроцикл помещен на специализированную стоянку.

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