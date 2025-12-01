Карантин набирает обороты: некоторые классы российского региона перевели на дистанционное обучение

Практически 2 тыс. кузбасских школьников по причине распространения в регионе ОРВИ переведены на дистанционное образование, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В региональном министерстве образования корреспондента Сибдепо проинформировали, что 58 классов в 34 школах области перешли на дистанционный формат обучения. Принятое решение затронуло школьников, проживающих в 10 округах региона.

Собеседник издания отметил, что в Ленинске-Кузнецком и Юрге приостановили работу три детских сада. В других округах садики полностью не закрывают, но детей из некоторых групп временно оставляют дома. Причина — многочисленное выявление ОРВИ.

Медики советуют для исключения заражения придерживаться рекомендованных правил: не контактировать с заболевшими, в общественных местах находиться в масках. Для укрепления организма важно следовать принципам здорового образа жизни: следить за рационом питания, умеренно заниматься физической активностью, прогуливаться на свежем воздухе, исключать нервные ситуации.

Ранее главврач Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в Подмосковье зафиксированы одновременно несколько инфекций.