Сразу несколько инфекций зарегистрированы в Подмосковье: чем они опасны и как защититься

По его словам, согласно мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, в Подмосковье регистрируются случаи аденовирусной и риновирусной инфекций, а также появились случаи гонконгского гриппа H3N2.

«Он вызывает высокую температуру, интоксикацию, протекает с симптомами в виде головной боли, ломоты в суставах, а также дает осложнения в виде отита и пневмонии, поражения почек и пиелонефритом», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Защититься от гриппа пока еще не поздно, добавил Осипов. Для этого необходимо сделать прививку, так как только вакцина защищает от болезни.

«Даже если человек заболеет гриппом после вакцинации, он будет протекать легче и без тех осложнений, которые способен вызвать. От других инфекций прививки нет, но необходимо соблюдать общие меры предосторожности — избегать контакта с больными, мест с большим количеством людей, носить маски, проветривать помещение, придя с улицы — помыть руки и умыться», — заключил главврач.

