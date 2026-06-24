Карта «Мир», наличные и такси: как туристам из России не остаться без денег в Беларуси?

Беларусь остается одним из популярных направлений для отдыха у россиян, сообщили Финансы Mail. Поскольку это зарубежное государство с собственной финансовой системой, перед поездкой стоит заранее изучить информацию о способах снятия и перевода средств.

Как сообщает источник, снятие наличных с карты «Мир» в Беларуси не составляет труда — эта возможность предусмотрена в большинстве крупных кредитных организаций. Аналогичная ситуация и с переводами между картами, а вот отправить деньги по номеру мобильного телефона в республике не получится. Что касается оплаты товаров и услуг, то в местных супермаркетах, заведениях общественного питания и культурных учреждениях платежи принимают только в белорусских рублях.

Поскольку в Беларуси принимают карты «Мир», можно использовать безналичный расчет, однако этот способ доступен не везде. Рекомендуется иметь при себе наличные российские рубли для обмена и оплаты отдельных услуг, например такси. Часть средств также можно обменять на белорусские рубли еще в России, выбрав наиболее выгодный курс в банках.

Ранее сообщалось, что биткоин сохраняет лидерство, несмотря на появление тысяч новых криптопроектов.