Современная молодежь стареет быстрее родителей? Биологический парадокс обнаружили ученые

Представители новых поколений могут быть биологически старше, чем люди прежних поколений в том же возрасте. Это может частично объяснить статистическое учащение некоторых видов рака среди молодых взрослых, которое проследили среди жителей США и Великобритании, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Nature Medicine.

Команда молекулярного эпидемиолога Медицинской школы Вашингтонского университета Инь Цао изучила данные более 154 тыс. образцов из британского биобанка и еще 10 тыс. американцев.

Биологический возраст рассчитывали по системе PhenoAge, которая учитывает девять показателей крови, включая уровень глюкозы, воспаления, креатинина, альбумина и лейкоцитов.

У британцев, родившихся в 1965–1974 годах, возрастной разрыв оказался на 23% выше, чем у поколения 1950–1954 годов. В США у родившихся в 1990-х показатель был на 92% выше, чем у людей, появившихся на свет во второй половине 1960-х.

Чем сильнее биологический возраст опережал паспортный, тем выше была вероятность развития рака до 55 лет. Каждый дополнительный шаг по шкале риска связывали с ростом вероятности солидных опухолей на 8%. Для рака легких показатель увеличивался на 57%.

Связь сохранялась даже после учета курения, ожирения, наследственности и длины теломер.

Однако исследование не доказывает, что ускоренное старение напрямую вызывает рак. Ученым еще предстоит выяснить, какие особенности современной среды, питания и образа жизни стоят за этой тенденцией.