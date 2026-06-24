Гагарина — разлучница? Появились новые подробности романа певицы с концертным директором

Весной 2025 года в социальных сетях Полины Гагариной исчезли все совместные фотографии с танцором Стасом Миковым. Это совпало с появлением у певицы нового концертного директора Сергея Сметанина. Тогда поклонники заподозрили, что в личной жизни артистки произошли перемены. Позже стало известно: Гагарина действительно рассталась с Миковым, и у нее начались отношения со Сметаниным.

Как пишет KP.RU, больше года пара скрывала свой роман. Однако папарацци запечатлели их объятия на улице, а затем Гагарина опубликовала фото с букетом и мужской рукой, лежащей на ее ноге. Подпись гласила: «Моя любовь».

Чуть позже певица появилась со Сметаниным на Премии МУЗ-ТВ, но он не фотографировался с ней на красной дорожке.

Сметанин пришел в команду Гагариной не случайно. Их познакомил украинский продюсер Константин Меладзе. До этого Сметанин работал с Верой Брежневой и сразу привлек внимание Гагариной из-за опыта.

Сергей окончил Московский лингвистический университет, совмещает работу директора с игрой на барабанах в рок-группах. На момент начала работы с Гагариной Сметанин был женат на девушке, с которой познакомился, еще работая с Нюшей.

Этот брак, как говорят знакомые, перерос в гостевой, а после встречи с Полиной Сергей понял, что влюблен. Он ушел от жены, которая подала на развод в июне 2025 года. Брак был расторгнут через месяц.

Стас Миков, несмотря на разрыв, продолжает работать в коллективе Гагариной. Он позиционирует себя как телесный терапевт и шаман, но его отношения с певицей остались в прошлом. Полина же сейчас счастлива в новых отношениях и не скрывает радости.

Ранее певица Полина Гагарина иронично обратилась к бывшему мужу Дмитрию Исхакову.