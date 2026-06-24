Больше ягод, чем в прошлом году: «Екатерининские сады» под Коломной готовятся к сбору урожая

Под Коломной фермерское предприятие «Екатерининские сады» выходит на финишную прямую агросезона и активно готовится к ягодному сбору. По словам руководителя хозяйства Екатерины Киртоки, точные данные по урожаю появятся в июле, но уже сегодня ясно: ягод будет больше, чем в предыдущем сезоне, сообщил REGIONS.

Сбор вишни начнется в начале июля и продлится до двадцатых чисел. Почти одновременно стартует уборка черной смородины. Чтобы оптимизировать процессы, в хозяйстве культивируют несколько сортов, адаптированных к местным условиям — это позволяет растянуть сроки созревания и избежать перегрузок. Постоянный штат насчитывает около десяти сотрудников, а в пик сезона численность работников увеличивается.

Основная нагрузка при уборке урожая ложится на специализированную сельхозтехнику. В хозяйстве задействованы туннельный и вибрационный комбайны. При этом небольшие партии ягод с отдельных деревьев по-прежнему собирают вручную.

В прошлом году с полей собрали примерно 1,3 тонны ягод. Так как растения пока только набирают продуктивность, в хозяйстве ожидают, что в будущем показатели будут заметно выше. Осенью фермеры планируют расширение: закладку нового сада, посадку дополнительных смородиновых кустов и старт подготовки к возведению собственного цеха для переработки.

Ранее агроном Викулов рассказал о сборе дикой клубники в Подмосковье.