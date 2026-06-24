Ночные посиделки закончились: жильцы Дзержинского оставили от скамейки только металл — юрист предупредил о последствиях

Жильцы дома №3 на улице Бондарева в Дзержинском нашли оригинальный способ борьбы с ночными посиделками на скамейках у подъездов. От мебели остался только металлический остов и спинка — сиденье демонтировали. Фото такого нестандартного решения попало в соцсети. Пользователи отреагировали по-разному: одни оценили находчивость с улыбкой, другие — с возмущением, сообщил REGIONS.

Фото: [ REGIONS ]

«А где же старушкам сидеть или мамочкам с детьми?» — негодует жительница Ольга.

В управляющей компании «Созвездие» REGIONS рассказали, что новая скамейка уже заказана и находится в процессе закупки.

«Кто это сделал и зачем мы не знаем. Может сами жильцы таким образом решили проблему шумных компаний, а может и шумные компании. Ситуация находится на контроле. Как только скамейка будет приобретена, ее сразу же установят по указанному адресу», — добавили в УК.

Как пояснил юрист Дмитрий Кузнецов, если стоимость ущерба от намеренной порчи имущества не превышает 5 тыс. руб., ответственность наступает по статье 7.17 КоАП РФ. Для граждан это оборачивается административным штрафом в размере от 300 до 500 руб. Однако такая мера не снимает с виновного обязательства полностью возместить расходы на восстановительные работы или замену пострадавшего имущества — независимо от того, кому оно принадлежит: управляющей организации или муниципальным властям.

«Если же ущерб будет признан значительным (свыше 5 тыс. руб.), либо поломка происходит систематически, действия могут быть переквалифицированы в уголовное преступление по ч. 1 или ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Наказание по данной статье предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, особенно если деяние совершено из хулиганских побуждений», — добавил эксперт.

Помимо этого, в Московской области функционирует сеть камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Даже если злоумышленники покинули место происшествия, архивы с записей сохраняются — это помогает полиции оперативно устанавливать личности нарушителей.

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