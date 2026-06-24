Бескрайние «белые моря» в Дмитровском округе и ромашковые угодья в Ратмино: гид по самым живописным местам региона

Каждый год 24 июня в России отмечают День ромашки — светлый летний праздник, посвященный одному из самых узнаваемых полевых цветов. Ромашка давно стала символом русской природы и излюбленным объектом для фотографов и ценителей эстетики. REGIONS рассказывает , где в Подмосковье можно увидеть цветущие поля и сделать эффектные кадры.

Ратмино, Александровка и заброшенные фермы

Жителям Дубны не нужно далеко ехать ради красивых снимков. Прямо за городом есть достойные локации — пусть бескрайних полей в черте самого города и не найти, зато густые заросли нивяника (научное название классической полевой ромашки) регулярно появляются на заброшенных сельхозугодьях по дороге к Александровке. Не менее живописные поляны встречаются вдоль грунтовок и у старых ферм в районе Ратмино. Кроме того, цветы можно обнаружить на пустырях и заброшенных дачах.

Талдомское направление и Дмитровский округ

Тем, кто мечтает запечатлеть бескрайние просторы, лучше отправиться за пределы города. Один из популярных маршрутов — трасса в сторону Талдома. В деревне Парамоново ромашковые угодья давно облюбовали фотографы: они оценили их за живописность и удобное расположение. Из Дубны дорога занимает совсем немного времени, а обширные поля прекрасно подходят как для романтичных портретов, так и для семейных снимков.

В соседнем Дмитровском округе тоже регулярно расцветают внушительные «белые моря». Местные фотографы часто публикуют снимки этих невероятных лугов — ромашек там так много, что они почти вытесняют клевер. Правда, есть один важный момент: успеть нужно до выхода техники. Жители предупреждают, что трактора могут выехать на поля в любой момент, и тогда цветущий рай исчезнет до следующего года.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Максим Зубарев ]

Когда ехать и как искать ромашковые поля

В подмосковных широтах пик цветения ромашки обычно приходится на конец июня и первую декаду июля. Поскольку дикорастущие поля каждый год меняют локацию в зависимости от того, где земля оставлена под пар, свежие координаты стоит искать в городских пабликах и телеграм-каналах. В сезон дубненцы регулярно делятся актуальными точками на карте.

Отправляясь на поиски идеального кадра, не стоит вытаптывать растения и срывать их охапками. Только бережное отношение к природе позволит «белому морю» радовать глаз и в следующем сезоне.

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