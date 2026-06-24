«Это не спортивный лифчик»: зачем футболисты ЧМ-2026 надевают жилеты со льдом, маски и постоянно прерываются на воду

Жара, травмы и инфекции заставили участников чемпионата мира по футболу использовать необычное снаряжение — от жилетов со льдом до устройств для охлаждения ладоней. О главных медицинских особенностях турнира рассказала журналист проекта Yahoo Health Кейтлин Рейлли.

Впервые на всех матчах ввели обязательные трехминутные перерывы для питья — в середине каждого тайма. Решение связано с высокой температурой и влажностью, хотя некоторые тренеры считают, что паузы сбивают темп игры, а зрители негодуют из-за постоянных рекламных перебивок.

Сборные стран, не привыкшие к таким температурам, борются с суровым климатом по-разному. Команды Германии и Испании используют на тренировках жилеты со льдом, норвежцы — охлаждающие воротники, а сборная Англии применяет устройства, снижающие температуру ладоней. Это помогает организму быстрее отдавать лишнее тепло.

Черные карбоновые маски на лицах отдельных игроков нужны не для устрашения соперников и не для яркого образа. Они защищают заживающие переломы от повторного удара. Подробнее про них — в материале «Подмосковья сегодня».

Похожие на спортивные лифчики жилеты под футболками также имеют практическое назначение. В них находятся датчики, измеряющие пульс, скорость и пройденное расстояние. Эти данные помогают тренерам оценивать нагрузку и выбирать состав.

Опасность на ЧМ-2026 может грозить и болельщикам. Большие скопления людей повышают риск распространения норовируса, коронавируса и кори. Специалисты советуют посетителям регулярно мыть руки с мылом, не касаться лица и избегать контакта с заболевшими.

Отдельной проблемой остается солнце: и зрителям, и футболистам рекомендуют пользоваться устойчивым к поту кремом с защитой не ниже SPF 30 и обновлять его каждые два часа.