Подозрение на инсульт не подтвердилось: стало известно о самочувствии 81-летнего Владимира Спивакова

81-летний легендарный дирижер Владимир Спиваков был госпитализирован. Его состояние уже улучшилось, сообщила изданию «360.ru» супруга маэстро Сати Спивакова. Она также отметила, что подозрение на инсульт не подтвердилось. Сейчас народный артист СССР находится под наблюдением специалистов, и, по словам супруги, его самочувствие стабильное.

Концерт 24 июня в Калининграде с участием Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра России все же состоится, но без Спивакова: дирижера заменят. После этого у артиста запланированы два месяца заслуженного отдыха. Новый сезон, по информации близких, откроется с начала сентября.

Как уточнила супруга артиста, концерт с Алисой Фрейндлих, который не состоялся 21 июня, вероятно, перенесут на осень. Точная дата пока неизвестна. Организаторы и семья надеются, что к тому времени Владимир Теодорович полностью восстановится.

Ранее звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова сделала заявление после информации о госпитализации.