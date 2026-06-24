В Белоруссии начались продажи кроссовера похожего на Toyota: популярность пробила ожидание

Китайский автопроизводитель выводит на рынок Белоруссии семейный электрокроссовер по цене около 1,6 млн рублей с запасом хода до 530 км, пишет Motor .

В Белоруссии начинается продажа нового семейного электрокроссовера от бренда GAC. Первой моделью стал Aion i60 EV, который уже называют близким «родственником» Toyota bZ3X из-за общей платформы и схожих конструктивных решений.

Общая архитектура с Toyota и особенности модели

Автомобиль создан на модульной платформе AEP 3.0. Конструкция кузова, элементы остекления, двери и зеркала во многом совпадают с японским прототипом. Отличия касаются внешнего дизайна, оптики и декоративных элементов, формирующих индивидуальный стиль модели.

Технические характеристики и запас хода

Базовая версия оснащается электромотором мощностью 204 л. с. и аккумулятором на 58,4 кВт·ч с литий-железо-фосфатной химией. Заявленный запас хода по циклу CLTC достигает 530 км, что делает модель ориентированной на ежедневную городскую эксплуатацию и дальние поездки.

Цена и позиционирование на рынке

Стартовая стоимость автомобиля в Белоруссии составляет около 61 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,6 млн российских рублей. Модель позиционируется как доступный электрокроссовер для семейного использования с современным оснащением и умеренной ценой входа.