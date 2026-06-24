Ходченкова рассекретила мужа на фото, но с нюансом

43-летняя звезда «Любви в большом городе» Светлана Ходченкова проводит отпуск в России. Во время велосипедной прогулки она случайно рассекретила своего мужа, пишет Teleprogramma.org. На опубликованном фото актриса показала избранника, но только со спины, скрыв его лицо.

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Это не первый раз, когда Ходченкова публикует снимки с этим мужчиной. В окружении актрисы говорят, что она всегда путешествует с ним, и супруг поддерживает ее активный образ жизни.

Избранник Светланы, по слухам, — бизнесмен, не связанный с шоу-бизнесом. Предположительно, он работает в IT-сфере и добился больших успехов. СМИ предполагают, что это Павел Манченко из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Весной мать актрисы Татьяна Владимировна призналась, что ее дочь счастлива в браке, но подробности свадьбы раскрывать отказалась.

В прошлом у Светланы были громкие романы. Она была замужем за актером Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 годы. В 2011 году у нее начался роман с бизнесменом Георгием Петришиным, который в 2015 году сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась. Детей у актрисы пока нет.

Ранее беременная звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала фото с мужем.