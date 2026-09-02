Картофель с папоротником и чебуреки с крабом: цены на меню на ВЭФ варьируются от 120₽ до 820₽

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке гостей встречает Рыбный рынок, где можно попробовать блюда дальневосточной и чукотской кухни. В меню — уха с палтусом и лососем, минтай, камбала, краб, креветки, лососевые пельмени, папоротник, а также блюда из оленины. Цены варьируются от 120₽ до 820₽, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, среди гастрономических новинок — чебуреки с крабом и соусом из чесночных стрелок, жареный картофель с папоротником, удон с морепродуктами, креветки в кляре и рыбные пельмени. Любителей дальневосточной рыбы ждут карамелизированный минтай в вино-перцовом соусе, филе камбалы в кисло-сладком соусе чили с кедровыми орехами и сливочная уха с лососем, палтусом и чесночными гренками.

По информации издания, отдельный раздел меню посвящен кухне народов Чукотки. Гости могут попробовать борщ с олениной, пельмени с олениной, купеческую кашу и традиционный ломоть с олениной. Стоимость этих блюд — от 550₽ до 700₽.

Для любителей сладкого приготовлены десерты с локальными вкусами: таежный десерт с кедровыми орехами и брусникой, слойка с брусникой, блины с брусничным вареньем и блинчики с облепиховым соусом, отметил корреспондент издания. В ассортименте напитков — лимонады с жимолостью, актинидией, яблоком, арбузом и базиликом, а также чай с таежными и дальневосточными ингредиентами.

По данным издания, самая доступная позиция — мороженое «Жимолость с мятой» и пломбир крем-брюле с кедровым орехом, каждое по 120₽. Бутылка воды обойдется в 150₽, лимонады — от 300₽. Самым дорогим блюдом оказалась сливочная уха с лососем и палтусом, цена которой достигает 820₽.

Рыбный дом Росрыболовства на ВЭФ объединяет гастрономию и деловую программу. Здесь участники форума могут познакомиться с продукцией российских рыбопромышленных компаний и одновременно продегустировать блюда из рыбы и морепродуктов.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Свечников поел пельмени из Кубка Стэнли в детской больнице.