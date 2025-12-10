Каждую минуту по метеору: как и где в Подмосковье смотреть на пик звездопада Геминиды в ночь на 14 декабря

Преподаватель колледжа «Энергия» и почетный доктор наук Сергей Чумаков поделился с REGIONS, в какой день жителям Подмосковья лучше наблюдать метеорный поток Геминиды.

Согласно информации от пресс-службы Московского планетария, максимальной активности поток достигнет в ночь с 13 на 14 декабря. Наблюдать за природным явлением можно будет в Северном и Южном полушариях. Ожидается, что за час на небе появится до 120 метеоров. Метеорный поток Геминиды считается одним из самых интенсивных звездопадов года.

Астрофизик Чумаков высказал мнение, что пик метеорного потока придется на 14 декабря.

«Внимательные наблюдатели заметят по одному не очень яркому метеору в минуту. Падающие звезды Геминид появляются из того же сектора неба, где находится Юпитер, и неподалеку от Ориона», — уточнил астрофизик.

В отличие от ярких звезд, таких как Сириус, для наблюдения метеорных потоков рекомендуется выезжать за пределы города. Там, где отсутствует засветка от уличных фонарей и огней, это астрономическое явление предстает во всей своей красоте. В условиях городской среды, из-за сильного светового загрязнения, зрелище будет гораздо менее эффектным.

Как пояснил астроном Сергей Чумаков, следующий метеорный поток, известный как Урсиды, достигнет своей максимальной активности 22 декабря. Эти метеоры будут появляться в северной части небосвода, однако интенсивность потока невысока: по прогнозам, в течение одного часа можно будет наблюдать всего около 10-15 вспышек.

Ранее астролог Глоба назвала самые опасные даты декабря перед Новым годом.