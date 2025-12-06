Астролог назвала самые опасные даты декабря перед Новым годом
Астролог Глоба: в декабре будут происходить глобальные перемены во всех сферах
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Известный астролог Тамара Глоба назвала опасные даты в декабре, когда стоит особенно остерегаться атак мошенников.
В своем новом видео она рассказала, что последний месяц года будет непростым и принесет глобальные перемены, а всеобщее настроение добавит людям авантюризма. По ее мнению, это может привести к учащению случаев обмана.
Глоба заявила, что в этот период активно проявят себя мошенники всех уровней. Кроме того, возможны конфликты между представителями нового поколения и старой формации. Особенно значимыми, по мнению провидицы, станут первая и последняя декады декабря.
Она конкретизировала, что уже на следующей неделе особенно тревожными будут три дня подряд — 10, 11 и 12 декабря. В эти даты астролог рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать неоправданных рисков. Также повышенного внимания требуют 17, 20, 21, 25, 27 и 28 декабря.
