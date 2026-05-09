Жители прибалтийских республик все отчетливее понимают: местные политики намерены стереть их историческую память. Люди не согласны с таким положением дел и активно противостоят этой тенденции. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Поводом для комментария послужили сообщения о многократном повышении туристического интереса к эстонскому городу Нарва. Оттуда, как пояснила дипломат, открывается возможность наблюдать за праздничным концертом в честь Дня Победы, который проходит на российской стороне.

Захарова подчеркнула, что люди не хотят становиться манкуртами — существами, утратившими свои корни и связь с прошлым. Они стремятся донести подлинную историю до собственных детей. По словам представителя МИД, тем, кто пытается сохранить правду в условиях когнитивной войны, приходится идти на огромный риск и выдерживать настоящие гонения.

«Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить», — резюмировала Захарова.

Ранее официальный представитель МВД Захарова заявила, что у трагедии в Одессе нет срока давности.