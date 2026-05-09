Голод, холод и слезы счастья в мае 1945-го: депутат ГД Роднина поздравила ветерана ВОВ из Химок с годовщиной Победы

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Государственной думы Ирина Роднина поздравила жительницу Химок Галину Петровну Юркину. Она пережила блокаду Ленинграда и проживает в подмосковном городе с 1958 года, сообщила администрация городского округа.

Жизнь Галины Петровны — это подлинный пример мужества и стойкости. Она родилась в Северном Приладожье. Когда началась война, девочке было всего шесть лет. Ее отец, военнослужащий, ушел на фронт в первые же дни войны и героически погиб. Затем последовали страшные годы эвакуации и блокады: голод, холод, постоянная тревога за судьбу близких людей.

В победном мае 1945 года Галина Петровна находилась в Ленинграде. Маленькая Галя навсегда запомнила тот день: голос диктора Левитана, доносившийся из репродуктора, и слезы счастья на лицах совершенно незнакомых людей. Люди обнимались и плакали прямо на улицах освобожденного города.

Переезд в Химки состоялся для Галины Петровны в 1958 году. С этого момента вся ее дальнейшая жизнь оказалась неразрывно связана с развитием этого подмосковного города. Свою трудовую биографию она посвятила работе на одном из местных промышленных предприятий, где прослужила инженером более четырех с половиной десятилетий. В ее обязанности входило налаживание производственных линий и участие в решении важных технических задач.

Одним из самых волнующих и значимых событий для ветерана за последние годы стало, наконец, обнаружение места упокоения ее отца. Почти через десятки лет поисков удалось установить, что его могила находится на карельской земле.

Ирина Роднина лично навестила Галину Петровну и вручила ей цветы и памятные подарки. Депутат подчеркнула, что очень важно хранить память о блокадниках. Их невероятная стойкость и сила духа, по мнению парламентария, не должны быть забыты будущими поколениями.

