Никаких воспоминаний о войне: как легендарная разведчица отмечала 9 Мая — рассказ внучки

Татьяна Быстрова, внучка прославленной советской подпольщицы Евгении Михайловой, в беседе с корреспондентами РИА Новости поделилась воспоминаниями о том, как ее бабушка встречала День Победы.

Евгения Васильевна Михайлова состояла в подпольном движении в годы Великой Отечественной войны. Вместе с Константином Чеховичем она принимала непосредственное участие в организации и осуществлении взрыва городского кинотеатра, где находились немецкие военнослужащие. Это произошло в ноябре 1943 года на территории оккупированного Порховского района Псковской области. На тот момент Михайлова была совсем юной девушкой: на протяжении нескольких дней она переносила взрывчатку внутрь здания в обычном ведре, предназначенном для мытья полов. В результате детонации погибли 764 фашистских солдата и офицера.

По словам Быстровой, 9 мая Евгения Васильевна и Константин Чехович не устраивали пышных торжеств — их общение в этот день ограничивалось поздравительными телеграммами либо междугородними звонками через телеграф. «Каждый год в отпуске Чехович вместе со своей семьей приезжал в Порхов к бабушке», — сообщила Быстрова агентству.

Внучка героини также отметила, что «воспоминаний и разговоров о войне не было, как и традиций празднования».

Из памятных событий последних лет, связанных с чествованием ее прославленной бабушки, Быстрова вспомнила визит учащихся местной школы. Мероприятие организовали при содействии партии «Единая Россия», движения «Волонтеры Победы» и агитационной бригады из сотрудников Порховского СКК.

Школьники вручили ветерану поздравительные письма и выразили слова благодарности.

«А агитбригада в военной форме, с флагами исполнили песню "День Победы". Это было очень трогательно, до мурашек и слез», — подчеркнула Быстрова.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине прошел парад Победы.