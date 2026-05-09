9 Мая отмечают за тысячи километров от России: в Джакарте отметили юбилей «Бессмертного полка»

В индонезийской столице Джакарте прошло знаковое событие — юбилейный «Бессмертный полк», который состоялся уже в десятый раз, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в памятном шествии приняли участие сотрудники посольства Российской Федерации в Индонезии, дипломаты дружественных государств, проживающие в стране соотечественники, а также индонезийские друзья России.

По данным издания, перед началом шествия для собравшихся устроили праздничный концерт, приуроченный к 9 Мая. Выступая перед публикой, глава российской дипломатической миссии в Индонезии Сергей Толченов обратил внимание на то, что сегодня, как никогда, важно бережно хранить память о героических поступках предков, отстоявших мир на земле.

По словам спикера, память о героях, павших за свободу и независимость, объединяет людей разных национальностей и поколений. Шествие «Бессмертного полка» в Джакарте стало символом этой общей памяти и уважения к истории.

«Наверное, только теперь, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и когда мы встали на защиту своих сограждан и всего русского мира, мы понимаем и осознаем истинные масштабы и величие этого подвига», — заявил российский дипломат.

