«Никакого летнего тепла». 9 мая в Москве будет облачно и промозгло
Синоптики пообещали дождь и ветер до 10 м/с на День Победы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, 9 мая в Москве и области сохранится облачная погода.
«Облачно. Местами небольшой дождь», — сообщили синоптики.
Воздух в Москве прогреется до плюс 13–15 градусов, а в Московской области — от плюс 10 до плюс 15. Ветер ожидается восточный и северо-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 754 миллиметра ртутного столба.
