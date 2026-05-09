«Никакого летнего тепла». 9 мая в Москве будет облачно и промозгло

По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, 9 мая в Москве и области сохранится облачная погода.

«Облачно. Местами небольшой дождь», — сообщили синоптики.

Воздух в Москве прогреется до плюс 13–15 градусов, а в Московской области — от плюс 10 до плюс 15. Ветер ожидается восточный и северо-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 754 миллиметра ртутного столба.

