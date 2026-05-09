Весна набирает обороты: с 11 мая Москва прогреется до +23 °C — но не без сюрпризов

Температура воздуха в российской столице начнет повышаться с понедельника, 11 мая. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По предварительным данным синоптика, рост температуры продлится ориентировочно до четверга, 14 мая. В понедельник, 11 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов. Во вторник, 12 мая, столбики термометров поднимутся уже до плюс 21 градуса. А в среду, 13 мая, ожидается еще теплее — до плюс 23 градусов.

Специалист добавила, что ночная температура тоже будет повышаться. В темное время суток термометры будут показывать от плюс 9 до плюс 13 градусов. Однако, несмотря на потепление, синоптик предупреждает: и днем, и ночью в столице прогнозируются кратковременные дожди. Жителям и гостям города рекомендуется планировать свои дела с учетом возможных осадков.

