Андрей Воробьев и Владимир Кравченко передали «Золотую Звезду» Героя России родным летчика Николая Терехина

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой была достигнута Победа, каким героизмом отличались граждане нашей любимой страны, в каком возрасте они совершали свои подвиги. Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла своего героя», - сказал губернатор.

Николай Терехин — один из двух советских пилотов, трижды совершивших воздушный таран. При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но оба раза документы терялись. Спустя десятилетия справедливость была восстановлена — в марте 2026 года президент РФ Владимир Путин присвоил майору Терехину звание Героя России посмертно.

Терехин еще до войны успел поучаствовать в боях с японцами на Халхин-Голе. В июле 1941 года под Могилевом он вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника и сумел сбить из пулемета один из вражеских «Юнкерсов-88». Весь его боезапас был полностью израсходован. Между тем, два других немецких бомбардировщика летели к городу. Тогда Терехин решил идти на таран. Первую машину он ударил плоскостью, вторую — мотором. Его истребитель при этом разрушился, сам летчик получил ранения, но успел выпрыгнуть с парашютом. За этот бой он получил орден Ленина, а знаменитый военкор Константин Симонов посвятил ему балладу «Секрет победы». Уже через восемь дней летчик снова сел за штурвал и фактически повторил подвиг: оставшись без патронов, пошел на таран и уничтожил бомбардировщик противника «Дорнье-17».

«Это беспримерный подвиг, который золотой нитью вписан в историю истребительной авиации Российской Федерации и Советского Союза. Полк под командованием майора Терехина Николая Васильевича за время Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолет, а лично он – 17», — рассказал Владимир Кравченко.

Терехин погиб в декабре 1942 года в возрасте 26 лет. Его самолет был сбит и затонул в озере на территории Новгородской области. Его похоронили в Сквере Героев на Валдае.

«О награде нам сообщили из Минобороны, так как сейчас я являюсь самым близким его родственником. Для нас это огромная честь, ведь Герой России — высшее звание страны. Меня до глубины души тронуло, что память о нем жива и спустя столько десятилетий заслуженная награда нашла человека, отдавшего жизнь за Родину. И пусть Николай Васильевич не успел получить ее лично, эта Золотая Звезда станет главной реликвией нашей семьи», - сказала двоюродная внучка героя Ольга Костенко.

