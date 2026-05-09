«Вирус рядом». Госпитализирован мужчина в Испании

На территории Испании зафиксирован случай госпитализации человека с предварительным диагнозом «хантавирусная инфекция». Как передает информационное агентство EFE, это первый подобный пациент в стране.

По имеющимся данным, заболевший — мужчина, проживающий в провинции Аликанте, которая входит в состав автономного сообщества Валенсия.

До этого сообщалось о восьми случаях заражения хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius. В трех из них инфекция привела к летальному исходу.

Кроме того, накануне телеканал Fox News распространил информацию о том, что образцы хантавируса были похищены из лаборатории на территории Австралии три года назад.

Ранее сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре признали наличие природных очагов хантавируса в России.