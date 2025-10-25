Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил ТАСС, что Киев занимался подготовкой терактов на Крымском мосту, ж/д и других российских объектах.

Родион Мирошник рассказал, что сотрудники различных подразделений, которые занимаются контртеррористической деятельностью, провели ряд задержаний злоумышленников. В операциях также принимали участие специалисты ФСБ. Сотрудникам в ходе допросов удалось получить информацию относительно новых провокациях со стороны киевского режима, чтобы оперативно принять необходимые меры безопасности.

«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — сообщил посол Мирошник.

Согласно позиции посла по особым поручениям МИД РФ, терроризм представляет собой применение военной тактики для реализации политических целей. Дипломат констатировал наличие подобных случаев, указав на ограничения в их публичном освещении.

Ранее сообщалось, что подстанция ЛЭП загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА.