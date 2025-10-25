Подстанция ЛЭП загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

В телеграм-канале администрации Волгоградской области разместили комментарий губернатора региона Андрея Бочарова относительно обстановки после атаки БПЛА, сообщило РИА Новости.

Глава региона сообщил, что противник пытался атаковать Волгоградскую область при помощи БПЛА. Силы ПВО Минобороны РФ отразили воздушное нападение. Андрей Бочаров назвал атаку массированной. В результате падения обломков на территории подстанции ЛЭП Балашовская началось возгорание. На место инцидента оперативно прибыли представители экстренных служб. Возгорание удалось быстро ликвидировать противопожарными силами.

По данным губернатора, обломки дронов также упали на территории Светлоярского района. Установлено, что одно частое строение получило повреждения.

«Пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации.

В ночь на 25 октября над территориями разных регионов России средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Над Волгоградской областью ликвидировали 19 БПЛА. Губернаторы некоторых регионов публикуют в мессенджерах информацию о последствиях атак.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября был уничтожен шестой БПЛА, летевший в сторону Москвы.