Киев запросил у Вашингтона 800 млн долларов на восстановление энергетики

Украина направила США очередную финансовую просьбу, попросив 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики, которая пострадала от ударов возмездия ВС РФ. Об этом сообщило РИА Новости, сославшись на слова минэкономики Незалежной Юлии Свириденко.

«Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в Соединенные Штаты… Во время этого визита мы предоставили список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы», — написала минэкономики Украины в соцсети Х.

Свириденко заранее поблагодарила Штаты за помощь в 800 млн долларов. Она сообщила, что порядка 50% энергетической структуры Украины в настоящее время разрушено.

Ранее сообщалось о том, что глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию с Курской АЭС серьезной.