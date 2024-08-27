Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) назвал ситуацию на Курской атомной электростанции (АЭС) «серьезной». Об этом он написал в соцсети Х.

Во вторник, 27 августа, глава ведомства с официальном визитом прибыл в Курчатов, где расположена станция, на фоне сообщений РФ о готовящихся провокациях со стороны ВСУ.

Как ранее сообщалось, Гросси находился на территории АЭС около четырех часов. Там он встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и сотрудниками станции.

«Сегодня я был на российской Курской АЭС, где сложилась серьезная ситуация», — написал Гросси.

Ранее Гросси сообщил, что в Курской области есть вероятность возникновения ядерного конфликта, в связи с чем он призвал не делать АЭС объектом военных противостояний.

Гросси также по итогам визита на Курскую АЭС сообщил, что не видит предпосылок к созданию Украиной «грязной» бомбы, о которой накануне сообщала российская сторона.