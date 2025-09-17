Киркоров предложил включить в школьную программу песни Аллы Пугачевой и Эдиты Пьехи

Народный артист России Филипп Киркоров в интервью ТАСС высказал мнение, что песни некоторых исполнителей необходимо включить в школьную программу.

Филипп Киркоров считает, что песни Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Муслима Магомаева — это глубокое и настоящее творчество. Так, Муслим Магомаев посвящал композиции родной земле и дому. Песни Кобзона настолько искренне превозносят любовь к Родине, что никто больше не может их исполнять. По мнению Киркорова, включить в школьную программу также можно песни Валерия Леонтьева и Эдиты Пьехи.

«Это наши классики, наши корни. Их творчество очень глубокое и настоящее», — высказал мнение Киркоров.

Филипп Киркоров высказал мнение, что песни Аллы Пугачевой — это целая эпоха. Певец считает композиции, исполненные бывшей супругой, высоким искусством. Народный артист уверен также, что пополнить список заслуживает Игорь Крутой. Собеседник ТАСС отметил, что рос на песнях, которые можно назвать искусством.

«Я бы обязательно включил творчество этих артистов — оно по-настоящему ценное», — заключил музыкант.

