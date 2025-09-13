Председатель ГД Володин: школьники вынуждены до 12 часов в день посвящать учебному процессу

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что современный российский школьник тратит на учебу около 12 часов в день. Депутат предлагает вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственной думы.

В своем канале в МАХ Вячеслав Володин сослался на Министерство просвещения. По мнению депутатов, школьники не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов. В каком классе учится ребенок, не имеет значение. В таком случае распорядок дня старшеклассника, по мнению Володина, выглядит следующим образом: с 08:00 до 14:00 ребенок находится в школе. До 16:00 он должен добраться домой и немного отдохнуть. Если в 16:00 приступить к выполнению домашнего задания, то школьник должен освободиться к 19:30.

«Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?!» — отметил председатель ГД.

Вячеслав Володин высказал мнение, что подобная нагрузка негативно отражается на развитии ребенка. У школьников нет времени социализироваться. Не исключены и проблемы со здоровьем. Качество образования также снижается. С учетом большого количества современных технологий выполнение домашнего задания превращается в формальный процесс.

«Иными словами, 3,5 часа — это не максимум. Может быть больше. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников», — заключил председатель ГД Володин.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья пригласили на просветительскую акцию «Поделись своим знанием».