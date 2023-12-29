Кисловодск, Сочи и Москва: Названы города, куда можно отправиться в праздничные выходные

У детей начались каникулы, а многие родители находятся в предвкушении длительных праздничных дней. Свободное время можно посвятить поездке за город. Еще есть время, чтобы купить билеты на автобус, сообщает rostovgazeta.ru . Аналитики составили список городов, где отдых пройдет приятнее всего.

Краснодар

В курортном городе интересно не только летом. Знаменитый парк «Краснодар» и Японский сад общей площадью в 30 гектар укрыты снегом и удивляют контрастом цветов. Понадобится семь часов, чтобы обойти оба парка.

Кисловодск

На Курортном бульваре устанавливают самую красивую елку. В городе много красивых парков. Климат зимой мягкий и благоприятный для длительных прогулок. Только вершина Эльбруса всегда укрыта снежным покровом. Термальные источники и Нарзанная галерея привлекают туристов.

Великий Устюг

Главная достопримечательность - резиденция Деда Мороза. Отдых понравится взрослым и детям. Центром города считается Дымковская слобода - красивое место.

Сочи

Летом туристы выбирают Сочи, чтобы купаться в Черном море. Зимой в Красной Поляне россияне катаются на лыжах. В городе много достопримечательностей.

Москва

Столица по-особенному красиво украшена в период новогодних праздников. Для жителей и гостей установлен большой каток.

Приэльбрусье

Канатная дорога и горнолыжные трассы привлекают туристов в период новогодних выходных. Населенный пункт расположен в Ростовской области.

В каждом из предложенных городов жилье можно снять по любой цене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, сколько гостей посетят регион в период новогодних праздников.