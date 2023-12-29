Кисловодск, Сочи и Москва: Названы города, куда можно отправиться в праздничные выходные
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У детей начались каникулы, а многие родители находятся в предвкушении длительных праздничных дней. Свободное время можно посвятить поездке за город. Еще есть время, чтобы купить билеты на автобус, сообщает rostovgazeta.ru. Аналитики составили список городов, где отдых пройдет приятнее всего.
Краснодар
В курортном городе интересно не только летом. Знаменитый парк «Краснодар» и Японский сад общей площадью в 30 гектар укрыты снегом и удивляют контрастом цветов. Понадобится семь часов, чтобы обойти оба парка.
Кисловодск
На Курортном бульваре устанавливают самую красивую елку. В городе много красивых парков. Климат зимой мягкий и благоприятный для длительных прогулок. Только вершина Эльбруса всегда укрыта снежным покровом. Термальные источники и Нарзанная галерея привлекают туристов.
Великий Устюг
Главная достопримечательность - резиденция Деда Мороза. Отдых понравится взрослым и детям. Центром города считается Дымковская слобода - красивое место.
Сочи
Летом туристы выбирают Сочи, чтобы купаться в Черном море. Зимой в Красной Поляне россияне катаются на лыжах. В городе много достопримечательностей.
Москва
Столица по-особенному красиво украшена в период новогодних праздников. Для жителей и гостей установлен большой каток.
Приэльбрусье
Канатная дорога и горнолыжные трассы привлекают туристов в период новогодних выходных. Населенный пункт расположен в Ростовской области.
В каждом из предложенных городов жилье можно снять по любой цене.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, сколько гостей посетят регион в период новогодних праздников.