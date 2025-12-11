Климат сбил ритм: охотинспекторы спасли гуся, оставшегося у замершего водоема

В телеграм-канале Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса рассказали о коллективном спасении гуся, который своевременно не улетел на юг, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Налаженный ритм сбился из-за аномального изменения климата.

«Добрые люди спасли птицу», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что гусь находился в водоеме до образования льда. Тогда птице пришлось жить на берегу. Однако гуся забрали в теплое место. Охотинспектор занимался оказанием помощи. В итоге птице нашлось место в зоопарке.

По информации ведомства, в регионе уделяют внимание развитию животного мера, в том числе реализуют федеральные и региональные программы. Эксперты отметили, что переживать за жизнь гуся не стоит. В холодное время птицы могут комфортно проводить время в разных городах РФ.

По данным экспертов, гуси способны в зимнее время замедлять обмен веществ и сердцебиение, снижать температуру тела. Природные способности позволяют тратить как можно меньше энергии, чтобы согреваться.

