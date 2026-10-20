«Пик комаров и клещей в 2027 году: чем опасна теплая зима для Подмосковья?»

2027 год в столичном регионе может стать пиковым по численности комаров и клещей. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По словам эколога, прогноз благоприятен для роста численности. Окончательная картина зависит от весенних условий: теплые и влажные апрель и май без заморозков обеспечат массовый вылет и высокую выживаемость личинок, а поздние заморозки или засуха снизят численность. Обилие воды после снеготаяния создает дополнительные места для развития комаров.

Вольпин отметил, что снежный покров защищает зимующих насекомых от морозов. Под снегом температура почвы стабильна, что спасает многих жуков, клопов, комаров и клещей. При отсутствии сильных морозов выживаемость выше. Раннее начало активности реально: уже в марте при плюс 5–8 градусах возможен выход клещей и первых комаров.

Аномальное тепло зимой может навредить некоторым видам: преждевременный выход из диапаузы ведет к истощению энергетических резервов. Наиболее уязвимы одиночные пчелы, некоторые бабочки и холодноводные насекомые. Теплая погода также расширяет возможности тараканов для расселения в подвалах и мусорных камерах. В целом весной 2027 года следует ожидать более раннего и массового выхода членистоногих, заключил Вольпин.