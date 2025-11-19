Книги со сценой и творческие эксперименты: что ждет гостей в новом подмосковном пространстве библиотеки-театра

В декабре в Наро-Фоминске начнет работу первая в округе модельная библиотека «Книгополис». В настоящее время преобразование городской библиотеки в современное культурное пространство находится на финальной стадии, сообщил REGIONS.

По информации издания, название культурного пространства точно передает его суть. «Книгополис» — сказочно-современный город, на территории которого открывается окно в мир знаний и литературных тайн. Сотрудники осваивают новые площади. От старой библиотеки остались только книги, которым находят места на стеллажах. Сотрудники относятся к работе бережно.

«С 1987 года эти стены не знали таких масштабных преобразований. Теперь здесь зазвучат не только шепот страниц, но и музыка живого общения. Результатом очень довольна и с нетерпением жду открытия. Смелые идеи воплотились в жизнь: здесь комфортно, гармонично, функционально и познавательно», — рассказала REGIONS заведующая отделом обслуживания Галина Антонова.

По данным издания, дизайн интерьера отражает культурное наследие Наро-Фоминска, которое гармонично сочетается с современными тенденциями. В новом пространстве продумана каждая деталь: уютные зоны, удобные кресла, интерактивные панели и собственная театральная площадка. Исторические фотографии города украшают стены библиотеки. «Книгополис» позволит жителям проводить литературные читки, кинопоказы и образовательные перфомансы.

В первой половине декабря свои двери для посетителей распахнет уникальный культурный гибрид — библиотека-театр. Этот проект задуман не как традиционное учреждение, а как креативный кластер, призванный стать центром притяжения для тех, кто ищет глубокий и разнообразный интеллектуальный отдых и готов к участию в новаторских творческих проектах.

