Юные клинчане создадут «Елку Чука и Гека» своими руками: конкурс игрушек стартовал в библиотеке Гайдара

В Клину стартовал 21-й конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека». Он основан на одноименном рассказе Аркадия Гайдара, написанном в Клину. Местных детей приглашают создавать новогодние игрушки и поделки своими руками.

В этом году участники смогут проявить фантазию в пяти номинациях: «Новогоднее панно», «Чудо елочной игрушки», «Мой любимый литературный герой», «Символ года – 2026» и новая категория «Клинские истории», посвященная городу.

Участвовать могут дети от 5 до 14 лет, семьи и творческие коллективы, включая детей с ограниченными возможностями. Работы принимаются до 25 декабря в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара (ул. Ленина, 20). Участие бесплатное (6+).