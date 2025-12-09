«Когда мир так хрупок»: верующие 10 декабря отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». О чем молятся в этот день?

В среду, 10 декабря, православный мир почитает икону Божией Матери, именуемую «Знамение». Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов поделился с REGIONS советом, о чем можно молиться в этот день.

Михаил Иванов рассказал, что икона «Знамение» зримо свидетельствует о заступничестве и милости Пресвятой Богородицы к России. Этот образ, на котором Богородица изображена с молитвенно воздетыми руками и Младенцем Христом, раскрывает верующим глубину тайны Боговоплощения. Он напоминает о том, что сама Дева Мария явилась одушевленным храмом, вместившим Невместимого Бога, став живым знамением для всего человечества. В этот праздничный день верующие с особым чувством и теплотой обращаются в молитве к Царице Небесной перед ее святым образом.

«О чем же молиться? Прежде всего о мире. <...> Сегодня, когда мир так хрупок, мы молим Пресвятую Богородицу покрыть своим омофором нашу Родину, прекратить всякие раздоры, даровать властям мудрость, а народу — единодушие и кротость. Также перед этим образом молятся о прекращении бедствий, стихийных пожаров и вражды между ближними», — добавил Иванов.

Зампред ВРНС рассказал, что молитва перед иконой в этот день может быть обращена с просьбой о защите и покровительстве для всех, кто несет ответственное и трудное служение Родине — чтобы их вера укреплялась, а возвращение домой было благополучным. Этот образ также считается скорой помощницей в семейных делах: перед ним испрашивают благословения для вступающих в брак, молятся о мире, взаимопонимании и согласии в домашнем кругу.

«Пусть Пресвятая Богородица прострет Свой покров над каждым, кто несет нелегкую службу, укрепит их веру и вернет домой целыми и невредимыми», — отметил зампред ВРНС.

Ранее священник Русакевич напомнил о значении молитвы, которую христиане произносят перед выходом из дома.