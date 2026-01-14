Когда очень хочется, но нельзя: инструкция от гастроэнтеролога, как перетерпеть при желании сходить в туалет
Врач Черепицына считает единичный случай удержания стула для кишечника неопасным
Фото: [Медиасток.рф]
Длительные пробки или очереди, поездка в транспорте или важная встреча — человек сталкивается с ситуацией, когда возможности посетить туалет нет, по разным причинам. Проблему не принято обсуждать, но от этого она не теряет своей актуальности. Подмосковный врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS, как безопасно отсрочить дефекацию.
Эксперт рассказала, что человеку важно пронимать принципы данного процесса. Во время дефекации активируется работа нервной системы и мышц. Если человек не имеет возможности сходить в туалет, то ему предстоит запустить успокоительные процессы нервной системы и грамотно напрячь мышцы.
Врач-гастроэнтеролог советует сесть. Если есть возможность, то лучше немного наклониться вперед. Важно правильно напрячь мышцы тазового дна. Светлана Черепицына предложила представить, будто человек пытаетесь одновременно прервать мочеиспускание и втянуть анус внутрь.
По мнению специалиста, важно также отвлечь мозг. Рекомендовано начать считать в уме, обратить внимание на детали интерьера в помещении или вспомнить стихотворение из школьной программы.
«Единичный случай удержания на несколько часов для здорового кишечника не опасен. Позыв постепенно ослабнет, так как небольшая часть содержимого может вернуться в вышележащий отдел, а стенки прямой кишки адаптируются к давлению», — отметила Светлана Черепицына.
Ранее сообщалось, что изменения в привычке ходить в туалет стал для 62-летнего мужчины признаком рака.
Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.