Жизнь пошла под откос из-за одного ночного симптома: история о том, как рак дал о себе знать

62-летний житель Великобритании, находясь в хорошей физической форме, столкнулся с единственным неочевидным симптомом, который в итоге привел к диагнозу рак предстательной железы 4-й стадии. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает РГ .

Мужчина стал регулярно просыпаться ночью из-за необходимости посетить туалет, что он изначально принял за незначительную проблему, например, инфекцию. Никаких других симптомов или ухудшения самочувствия не наблюдалось. Однако обращение к врачу и последующий анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) показал критическое превышение нормы. Биопсия подтвердила агрессивный рак простаты с метастазами в лимфатические узлы, легкие и кости.

В своем обращении пациент, который уже шесть лет борется с болезнью, подчеркнул, что перенесенные им трудности несопоставимы с дискомфортом от профилактического обследования.

