«Когда закончится этот маразм?!»: скандал вокруг истории школьницы в мэрии вскрыл обман девушки-подростка

Мэрия Кемерово начала разбираться в конфликте с участием школьницы. Выяснилось, что 15-летняя девушка обманула маму, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, школьница рассказала маме, что забыла дома проездной билет с фотографией. По ее словам, контролер автобуса принудила девушку покинуть салон. Пассажиры якобы заступались за школьницу и готовы были оплатить проезд за нее, но контролер пошла на принцип.

По данным издания, мама школьницы была возмущена инцидентом. Она написала пост для местного телеграм-канала, в котором подробно поделилась деталями конфликта. В мэрии Кемерово с вниманием отнеслись к проблеме местной жительницы и начали разбираться в ситуации.

«Когда закончится этот маразм?!» — интересовалась мама школьницы в посте телеграм-канала «Инцидент Кемерово».

По информации издания, доказательств правдивости подобных заявлений найдено не было. Школьницу пригласили для беседы с психологом в присутствии ее родителей. Подросток рассказала, что опаздывала в школу по другой причине. Она не хотела признаваться в этом родителям, поэтому придумала историю с автобусом и контролером.

