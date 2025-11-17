Как поджог авто связан с разными музыкальными вкусами двух товарищей? Суд вынес приговор россиянину

Согласно официальному сообщению, размещенному в телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как установило следствие, преступление было совершено на бытовой почве. Причиной противоправных действий стал конфликт, возникший между приятелями во время совместного застолья. Мужчины вступили в спор из-за разницы в музыкальных предпочтениях, который перерос в серьезную ссору.

По информации ведомства, автомобиль был уничтожен полностью. Экспертиза установила, что сумма ущерба составила более 500 тыс. руб. Автомобиль не подлежит восстановлению. Следствие пришло к мнению, что машину поджег местный житель. Поводом стал конфликт из-за разных музыкальных предпочтений. Мужчина таким образом отомстил. Свои действия он детально продумал: спланировал преступление, утопил в реке улики: канистру, одежду и другие вещественные доказательства. Горожанин стал фигурантом уголовного дела.

По информации ведомства, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Собственник сгоревшего автомобиля модели «Тойота Королла» обратился в полицию. 38-летний житель, которого обвинили в поджоге, ранее был осужден.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС», — отмечено в сообщении ведомства.

